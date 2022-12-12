Гак Стефан Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гак Феодор Филиппович
Мать: Гак Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Гак Фотий Стефанович
Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.
Дочь: Гак Фекла Стефановна
Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна
Рождение ребёнка
18.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.
Сын: Гак Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Дочь: Гак Марина Стефановна
Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Лукия Аврамовна
Смерть
Неизвестно