Гак Стефан Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГак Стефан Феодорович

Гак Стефан Феодорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гак Феодор Филиппович

Мать: Гак Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Гак Фотий Стефанович

Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.

Дочь: Гак Фекла Стефановна

Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.11.1892 ст.

Сын: Гак Платон Стефанович

Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.

Сын: Гак Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Дочь: Гак Марина Стефановна

Мать ребёнка: Гак Лукия Аврамовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Лукия Аврамовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close