Дресвянников Фока Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвянникова) Агафья Фокеевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Васса Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дресвянников Демьян Фокеевич
Мать ребёнка: Дресвянникова Васса Архиповна
Смерть
Неизвестно