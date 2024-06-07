Дресвянников Фока Антонович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянников Фока Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Дресвянников Антон Семенович

Мать: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвянникова) Агафья Фокеевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Васса Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дресвянников Демьян Фокеевич

Мать ребёнка: Дресвянникова Васса Архиповна

Смерть
Неизвестно

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