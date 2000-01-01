Hanreck George Jacob
Место рожденияWest Ham, Essex, England
Дата рожденияМежду ?.04.1904 и ?.06.1904
Дата смерти?.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1904 и ?.06.1904
Отец: Hanreck Emanuel
Мать: Hanreck Kate
West Ham, Essex, England
Место жительства
02.04.1911
35. High Street, South East Ham E, Essex, England
Работа или профессия
Неизвестно
Hairdresser
Смерть
?.08.1981
Hackney, England