Hanreck George Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHanreck George Jacob

Hanreck George Jacob

avatar

Место рождения

West Ham, Essex, England

Дата рождения

Между ?.04.1904 и ?.06.1904

Дата смерти

?.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Между 1868 и 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1904 и ?.06.1904

Отец: Hanreck Emanuel

Мать: Hanreck Kate

West Ham, Essex, England
Место жительства
02.04.1911
35. High Street, South East Ham E, Essex, England
Работа или профессия
Неизвестно
Hairdresser
Смерть
?.08.1981
Hackney, England
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close