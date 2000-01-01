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Robles Jacob

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

11.09.1880

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1880

Отец: Robles Joseph

Мать: Robles Ester

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 11.09.1880 и 1893
Место жительства
Между 11.09.1880 и ?.12.1883
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
23.04.1943
Sobibor (Polen)
Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965
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