Robles Jacob
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рождения11.09.1880
Дата смерти23.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1880
Отец: Robles Joseph
Мать: Robles Ester
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 11.09.1880 и 1893
Место жительства
Между 11.09.1880 и ?.12.1883
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
23.04.1943
Sobibor (Polen)
Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965