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Николаев Александр Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Николаев серафим иванович

Мать: Николаева нина петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Константин Александрович

Мать ребёнка: Николаева Раиса Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Вадим Александрович

Мать ребёнка: Николаева Раиса Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Раиса Кирилловна

Смерть
2020
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