Николаев Александр Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Николаев серафим иванович
Мать: Николаева нина петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Константин Александрович
Мать ребёнка: Николаева Раиса Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Вадим Александрович
Мать ребёнка: Николаева Раиса Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020