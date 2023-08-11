Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Муж: Григорий Николаевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Смерть
Неизвестно