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Мария Ивановна

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Григорий Николаевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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