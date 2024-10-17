Степанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Михайлов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1788

Дочь: Матрона Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1794

Дочь: Варвара Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1797

Дочь: Дарья Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1799

Дочь: Устинья Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1801

Дочь: Устинья Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1809

Дочь: Дарья Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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