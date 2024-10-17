Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
03.11.1788
Дочь: Матрона Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
26.11.1794
Дочь: Варвара Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
13.03.1797
Дочь: Дарья Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
22.09.1799
Дочь: Устинья Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
01.10.1801
Дочь: Устинья Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
03.03.1809
Дочь: Дарья Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Смерть
Неизвестно