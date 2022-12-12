Иванов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей Васильевич

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Место рождения

Кукшево, Исуповская волость, Буйский уезд

Дата рождения

28.10.1888

Дата смерти

10.06.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукшево, Исуповская волость, Буйский уезд
Место жительства
С 1888
Кукшево, Исуповская волость, Буйский уезд
Место жительства
С 1925 по 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
10.06.1927
Москва, город федерального значения Москва
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