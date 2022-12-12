Иванов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1888
Дата смерти10.06.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888
Место жительства
С 1925 по 1927
Место жительства
Неизвестно
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
Неизвестно
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
10.06.1927