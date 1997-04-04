Трушина Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти04.04.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Отец: Митькин Тихон Ильич
Мать: Митькина Наталья
Рождение ребёнка
15.01.1967
Сын: Трушин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович
Смерть
04.04.1997