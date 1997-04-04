Трушина Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрушина Анна Тихоновна

Трушина Анна Тихоновна

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

04.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Митькин Тихон Ильич

Мать: Митькина Наталья

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1967

Сын: Трушин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович

Смерть
04.04.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close