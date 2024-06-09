Рублик Владимир Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1894
Дата смерти26.11.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Рублик Василий Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Сын: Рублик Степан Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Дочь: Сорока (Рублик) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Сын: Рублик Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Дочь: Восковщук (Рублик) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Сын: Рублик Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Сын: Рублик Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Дочь: Богданович (Рублик) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна
Сын: Рублик Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна