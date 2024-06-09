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Рублик Владимир Сильвестрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1894

Дата смерти

26.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1894

Отец: Рублик Сильвестр Сильвестрович

Мать: Рублик Софья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Рублик Василий Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
12.03.1921

Сын: Рублик Иван Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рублик Степан Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
23.02.1925

Дочь: Сорока (Рублик) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
06.10.1926

Сын: Рублик Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Восковщук (Рублик) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
04.04.1933

Сын: Рублик Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
26.08.1935

Сын: Рублик Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
17.08.1939

Дочь: Богданович (Рублик) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
28.05.1942

Сын: Рублик Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Рублик (Найбич) Анна Артемьевна

Смерть
26.11.1979
Фрунзе, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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