Ярошевич Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевич Стефан

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ярошевич Феодор

Мать: ?

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ярошевич Николай Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ярошевич) Агнежка

Мать ребёнка: не указана

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Ярошевич) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Ярошевич) Горяна

Мать ребёнка: не указана

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

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