Ярошевич Стефан
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ярошевич Феодор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ярошевич Николай Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ярошевич) Агнежка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Ярошевич) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Ярошевич) Горяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно