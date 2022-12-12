Елисеева (Шумакина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Шумакина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

29.03.1899

Дата смерти

14.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1899

Отец: Шумакин Алексей Прохорович

Мать: Евдокия Трофимовна

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Илюшин Федор Александрович

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Илюшин Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Николай

Смерть
14.02.1986
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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