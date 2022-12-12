Елисеева (Шумакина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1899
Дата смерти14.02.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1899
Отец: Шумакин Алексей Прохорович
Мать: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Илюшин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Илюшин Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Николай
Смерть
14.02.1986
Мыски, Мысковский, Кемеровская область