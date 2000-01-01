Подугольникова Акилина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подугольникова Акилина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.

Дочь: Подугольникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Подугольников Иван Никитович

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Дочь: Подугольникова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Подугольников Иван Никитович

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подугольников Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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