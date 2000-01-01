Подугольникова Акилина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.
Дочь: Подугольникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Подугольников Иван Никитович
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Дочь: Подугольникова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Подугольников Иван Никитович
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно