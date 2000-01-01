Баринова Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Саламония Филипповна
Отец ребёнка: Баринов Филипп Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щенникова Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Баринов Филипп Федоров
д.Шилово Богородский район
Смерть
Неизвестно