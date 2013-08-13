Черныш Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1955
Дата смерти13.08.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Отец: Черныш Василий Федерович
Мать: Черныш Нина
Рождение ребёнка
28.07.1992
Дочь: Смарыгина Александра Викторовна
Мать ребёнка: Наумова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
28.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
27.05.?
Дочь: Синькова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Черныш Валентина
Рождение ребёнка
31.08.?
Дочь: Черныш Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Черныш Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черныш Валентина
Смерть
13.08.2013