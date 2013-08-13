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Черныш Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1955

Дата смерти

13.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Черныш Василий Федерович

Мать: Черныш Нина

Рождение ребёнка
28.07.1992

Дочь: Смарыгина Александра Викторовна

Мать ребёнка: Наумова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
28.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Синькова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Черныш Валентина

Рождение ребёнка
31.08.?

Дочь: Черныш Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Черныш Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черныш Валентина

Смерть
13.08.2013
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