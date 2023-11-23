Дарья Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иоанн Михайлов
Мать: Дарья Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илларион Иоаннов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Иоаннов
Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Иоаннов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Илларион Иоаннов
Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Сын: Александр Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Иоаннов
Смерть
Неизвестно