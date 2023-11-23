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Дарья Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иоанн Михайлов

Мать: Дарья Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион Иоаннов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Иоаннов

Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Иоаннов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Смирнов Иван Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Иоаннов

Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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