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Топников Василий Дмитриевич

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Место рождения

Харино, Заобнорская волость, Любимский уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1903 и 1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Харино, Заобнорская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топникова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топникова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топникова Анастасия Алексеевна

Военная служба
02.05.1942
Смерть
Неизвестно

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