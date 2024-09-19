Топников Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топникова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топникова Анастасия Алексеевна
Военная служба
02.05.1942
Смерть
Неизвестно