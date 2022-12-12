Зайцев Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Жена: Зайцева Мария Гавриловна
Балчиклы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Жена: не указана
Балчыклы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1882 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Зайцев Николай Степанович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно