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(Розман) Розалия

Место рождения

местечко Кузнеца (г.Пинск)

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Розман Файфуш

Мать: Розман Броха

местечко Кузнеца (г.Пинск)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хана

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розман Ося

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Малаховка (московская обл.)
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