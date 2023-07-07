Воан Эмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воан Сет
Мать: Воан Джослин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эванс-Воан Хантер
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эванс-Воан Розмари
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эванс-Воан Эдит
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности