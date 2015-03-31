Смирнова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Смирнов Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1937
Дочь: Захарова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якунина Нина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович
Смерть
1964