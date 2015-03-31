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Смирнова Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Смирнов Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1937

Дочь: Захарова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якунина Нина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Иванович

Смерть
1964
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