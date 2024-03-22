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Давыдов Пахом Давыдович

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Давыд Силантьевич

Мать: Давыдова Настасья Михеевна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1820

Сын: Давыдов Герасим Пахомович

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Ксения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
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