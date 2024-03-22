Давыдов Пахом Давыдович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1820
Сын: Давыдов Герасим Пахомович
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Ксения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно