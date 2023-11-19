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Таран Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1930

Дата смерти

25.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930

Отец: Таран Фома Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1951

Сын: Таран Александр Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна

Рождение ребёнка
02.05.1954

Сын: Таран Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна

Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна

Смерть
25.11.1979

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