Таран Федор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1930
Дата смерти25.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930
Отец: Таран Фома Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1951
Сын: Таран Александр Федорович
Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна
Рождение ребёнка
02.05.1954
Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Клара Сергеевна
Смерть
25.11.1979