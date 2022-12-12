Жиберина Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти01.04.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.04.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
03.04.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище