Жиберина Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиберина Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

01.04.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.04.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
03.04.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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