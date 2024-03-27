Боксер Файвиш Мордухович
Место рожденияЗабайкальской обл. Селенгинскаго уезда Посольской волости Шигаевского селения, Irkutsk Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич
Мать: ?
Забайкальской обл. Селенгинскаго уезда Посольской волости Шигаевского селения, Irkutsk Oblast, Russia
Смерть
Неизвестно