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Боксер Файвиш Мордухович

Место рождения

Забайкальской обл. Селенгинскаго уезда Посольской волости Шигаевского селения, Irkutsk Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Мать: ?

Забайкальской обл. Селенгинскаго уезда Посольской волости Шигаевского селения, Irkutsk Oblast, Russia
Смерть
Неизвестно
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