Гюнтер Кай Уве — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюнтер Кай Уве

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гюнтер Оскар

Мать ребёнка: Бурчевская Людмила Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гюнтер Феликс

Мать ребёнка: Бурчевская Людмила Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурчевская Людмила Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно

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