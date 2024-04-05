Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Около 18.11.1848

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Piórkowski Jan

Мать: Piórkowska (Samsel) Anna

Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Głowacki Franciszek

Бракосочетание
22.02.1813

Муж: Bubrowiecki Michał

Białe Błoto/Poręba akt 3/1813
Смерть
Около 18.11.1848
Białe Błoto/Poręba

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