Głowacka,Bubrowiecka (Piórkowska) Marianna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиОколо 18.11.1848
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Piórkowski Jan
Мать: Piórkowska (Samsel) Anna
Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Głowacki Franciszek
Бракосочетание
22.02.1813
Муж: Bubrowiecki Michał
Białe Błoto/Poręba akt 3/1813
Смерть
Около 18.11.1848
Białe Błoto/Poręba