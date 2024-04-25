Мурзин Никифор Иванов 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Никифор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мурзин Иван Ларионов

Мать: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Матрона Екимова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мурзин Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мурзина) Агафия Никифорова

Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурзин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова

Смерть
Неизвестно

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