Мурзин Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Матрона Екимова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мурзина) Агафия Никифорова
Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Мурзина Матрона Екимова
Смерть
Неизвестно