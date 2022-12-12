Штапаук Григорий Ульянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Штапаук Ульян Иванович
Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1950
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно