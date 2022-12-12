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Штапаук Григорий Ульянович

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Место рождения

Кондауров

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Штапаук Ульян Иванович

Мать: Штапаук Ганна Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1950

Сын: Штапаук Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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