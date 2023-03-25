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Федяков Петр Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Николай Михайлов

Мать: Федякова Варвара Георгиева

Место жительства
1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 июня 1910 Сокольского села крестьянин Николай Михайлов Федяков и законная жена его Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девица Матрона выдано св... Показать все
Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 января 1912г Василий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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