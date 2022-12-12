Зайнуллин Руслан Рафисович
Место рожденияКиргизия, г. Токтогул
Дата рождения19.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Киргизия, г. Токтогул
Бракосочетание
07.07.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2021
Сын: Зайнуллин Мирон Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область