Зайнуллин Руслан Рафисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Руслан Рафисович

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Место рождения

Киргизия, г. Токтогул

Дата рождения

19.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизия, г. Токтогул
Бракосочетание
07.07.2021

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2021

Сын: Зайнуллин Мирон Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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