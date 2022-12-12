Бушуева (Сухих) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Сухих) Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Сухих Семен Федорович

Мать: Сухих Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Евгений

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
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