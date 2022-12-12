Бушуева (Сухих) Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Сухих Семен Федорович
Мать: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Евгений
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Николай
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Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область