Крутских Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Крутских Иван Иванович

Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крутских Василий иванович

Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Крутских Тит Васильевич

Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Крутских Александр Иванович

Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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