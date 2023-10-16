Крутских Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Крутских Василий иванович
Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крутских Александр Иванович
Мать ребёнка: Крутских Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно