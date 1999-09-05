Белан Эдуард Борисович
Место рождения
Дата рождения09.01.1970
Дата смерти05.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 1986
Место жительства
С 1986 по 1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1992 по 1999
Смерть
05.09.1999
Новолакское, Новолакский муниципальный район, Республика Дагестан