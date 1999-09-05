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Белан Эдуард Борисович

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

09.01.1970

Дата смерти

05.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
С 1972 по 1986
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1986 по 1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1992 по 1999
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
05.09.1999
Новолакское, Новолакский муниципальный район, Республика Дагестан
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