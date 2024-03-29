Верзилин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Верзилин Василий
Мать: Верзилина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Пустынникова (Верзилина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1938
Сын: Верзилин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно