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Верзилин Николай Васильевич

Место рождения

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Верзилин Василий

Мать: Верзилина Дарья

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Пустынникова (Верзилина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Верзилин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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