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Смирнов Николай Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гавриил Стефанович

Мать: Анисья Федорова

Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Смирнов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: не указана

Смирнов Иоанн Николаевич (1808 — ?) Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Николая Смирнова. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 24 ноября 18... Показать все
Смерть
1818

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