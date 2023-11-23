Смирнов Николай Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гавриил Стефанович
Мать: Анисья Федорова
Смирнов Николай Гаврилович (1770 — 1818) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Гавриила Стефановича. С 1786 года обучался в Ярославской духовной семинарии. С 1787 года за ним числ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Смирнов Иоанн Николаевич (1808 — ?) Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Николая Смирнова. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 24 ноября 18... Показать все
Смерть
1818