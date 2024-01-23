Бриль Роман Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бриль Ольга Романовна
Мать ребёнка: Хондус Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.08.1946
Дочь: Бородинова Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Хондус Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно