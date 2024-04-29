Стрельченко Андрей Александрович 29.08.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельченко Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1960

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельченко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Стрельченко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельченко Нина

Рождение ребёнка
30.05.1992

Сын: Стрельченко Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Стрельченко Нина

Смерть
2002

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