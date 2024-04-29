Стрельченко Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1960
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельченко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Стрельченко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельченко Нина
Рождение ребёнка
30.05.1992
Сын: Стрельченко Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Стрельченко Нина
Смерть
2002