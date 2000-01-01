Юркин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Иван Петрович

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1727 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Юркин Пётр Емельянович

Мать: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Дочь: Юркина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Дочь: Юркина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Дочь: Юркина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Юркин Тит Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Дочь: Юркина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно
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