Канторович Леонид Витальевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти07.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1948
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1948 по 1960
Место жительства
С 1960 по 1971
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1971
Смерть
07.04.1986