Канторович Леонид Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канторович Леонид Витальевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1948
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1948 по 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1960 по 1971
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.04.1986
Москва, город федерального значения Москва
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