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Спрыгин Константин Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

12.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1933

Сын: Спрыгин Георгий Константинович

Мать ребёнка: Спрыгина Таисия Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.06.1937

Сын: Спрыгин Фалелий Константинович

Мать ребёнка: Спрыгина Таисия Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
12.12.1951
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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