Спрыгин Константин Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905 ст.
Дата смерти12.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1933
Сын: Спрыгин Георгий Константинович
Мать ребёнка: Спрыгина Таисия Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1937
Сын: Спрыгин Фалелий Константинович
Мать ребёнка: Спрыгина Таисия Петровна
Смерть
12.12.1951