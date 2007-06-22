Муталлапова (Редникова) Леонила Валентиновна
Место рождения
Дата рождения04.11.1929
Дата смерти22.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муталлапов Салим Хабибьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муталлапов Салим Хабибьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог в школе-интернате
Смерть
22.06.2007