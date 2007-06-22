Муталлапова (Редникова) Леонила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муталлапова (Редникова) Леонила Валентиновна

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.11.1929

Дата смерти

22.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муталлапов Салим Хабибьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муталлапов Салим Хабибьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муталлапов Салим Хабибьянович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Педагог в школе-интернате
Смерть
22.06.2007
Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

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