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Осипова Мария Гаврилова

Место рождения

деревня Луканова Подольского уезда Московской губернии

Дата рождения

18.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1872 ст.

Отец: Осипов Гавриил Моисеевич

Мать: Осипова Евдокея Федорова

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ БЛИЗ РОСТУНОВО СЕЛА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1 января 1871 — 31 декабря 1875 ЦГА Москвы, фонд №2192, опись №1, дело №41, стр. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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