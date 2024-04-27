Осипова Мария Гаврилова
Место рождениядеревня Луканова Подольского уезда Московской губернии
Дата рождения18.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1872 ст.
Отец: Осипов Гавриил Моисеевич
Мать: Осипова Евдокея Федорова
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ БЛИЗ РОСТУНОВО СЕЛА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1 января 1871 — 31 декабря 1875 ЦГА Москвы, фонд №2192, опись №1, дело №41, стр. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно