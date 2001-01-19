Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна
Место рожденияАбдулово, 452193, Россия
Дата рождения16.08.1915
Дата смерти19.01.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
02.01.1939
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Смерть
19.01.2001