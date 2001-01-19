Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Место рождения

Абдулово, 452193, Россия

Дата рождения

16.08.1915

Дата смерти

19.01.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915

Отец: Адигамов Фаттахдин Галиакбарович

Мать: Адигамова (Халитова) Ситдыкый Ганиевна

Бракосочетание
1930

Муж: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Смерть
19.01.2001

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