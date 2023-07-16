Мащенко Вениамин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мащенко Вениамин

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна1941 г.р.
Дети
Мащенко Светлана ВениаминовнаНеизвестно г.р.
Тайдакова (Мащенко) Инна ВениаминовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мащенко Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тайдакова (Мащенко) Инна Вениаминовна

Мать ребёнка: Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна

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