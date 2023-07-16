Мащенко Вениамин
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Дети
Мащенко Светлана ВениаминовнаНеизвестно г.р.
Тайдакова (Мащенко) Инна ВениаминовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мащенко Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тайдакова (Мащенко) Инна Вениаминовна
Мать ребёнка: Мащенко (Флегонтова) Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно