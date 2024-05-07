Иванов Сергей Андеевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева (Иванова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (Абрамова) Лидия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1987
Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия