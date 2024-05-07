Иванов Сергей Андеевич 13.04.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Сергей Андеевич

Место рождения

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

13.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1964

Отец: Иванов Андрей Андреевич

Мать: Иванова (Тимофеева) Тразида Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Иванова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Абрамова) Лидия

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.12.1987

Сын: Иванов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова (Абрамова) Лидия

Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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