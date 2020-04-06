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Дементьев Дмитрий Сергеевич
Дементьев Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.2020
Пол
Мужской
Отец
Дементьев Сергей Петрович
1991 г.р.
Мать
Дементьева Татьяна Юрьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2020
Отец:
Дементьев Сергей Петрович
Мать:
Дементьева Татьяна Юрьевна
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