Егоров Яков Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1906
Дочь: Борисова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1923
Дочь: Шутко Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна
Хотхор
Смерть
Неизвестно