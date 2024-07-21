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Егоров Яков Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
?.01.1906

Дочь: Борисова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1923

Дочь: Шутко Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Егорова Варвара Васильевна

Хотхор
Смерть
Неизвестно

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