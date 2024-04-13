Ишутин -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишутин Николай -
Мать ребёнка: Ишутина (Чепикова) Рипа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - (Ишутина) Вера -
Мать ребёнка: Ишутина (Чепикова) Рипа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945