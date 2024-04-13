Ишутин - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутин -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишутин Николай -

Мать ребёнка: Ишутина (Чепикова) Рипа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - (Ишутина) Вера -

Мать ребёнка: Ишутина (Чепикова) Рипа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишутина (Чепикова) Рипа Васильевна

Смерть
1945

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