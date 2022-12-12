Неумолотова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1894 ст.
Сын: Неумолотов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Неумолотов Василий Степанович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно